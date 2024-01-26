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Житель Няндомы выкинул гражданскую жену из окна

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 6 марта 2024 года вечером по месту жительства на улице Фадеева в городе Няндоме в ходе совместного употребления спиртных напитков и произошедшего конфликта подозреваемый оттолкнул от себя 40-летнюю сожительницу. Женщина через открытое окно выпала с высоты третьего этажа и получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что сожительница его оскорбила, поэтому он толкнул ее от себя.  Потом обнаружил сожительницу на снегу у дома и обратился в скорую медицинскую помощь.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://tarakann.ru) 

11 март 11:41 | : Происшествия

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