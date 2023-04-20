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В Архангельске попойка двух немолодых сожителей закончилась убийством

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего ранее судимого за убийство жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

По версии следствия, 15 мая 2023 года днем по месту жительства в одной из квартир дома 37 корпус 2 по проспекту Советских Космонавтов подозреваемый в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки 53-летней сожительнице, которая от полученных ранений скончалась на месте происшествия. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе бытового конфликта потерпевшая оскорбила его, поэтому он ударил ее ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления. 

Орган следствия будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

22 май 15:50 | : Происшествия

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