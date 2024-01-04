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Пожилой житель Поморья получил 6 лет за попытку убить сына лопатой

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 71-летнему жителю Приморского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием и судом установлено, что 10 сентября 2023 года днем по месту жительства  в деревне Средняя Гора между осужденным и его 48-летним сыном, приехавшим в гости, произошел конфликт. Глава семьи отказался выполнить просьбу сына убавить громкость радиоприёмника. В ходе конфликта пенсионер нанес удар ножом в грудь сыну и избил его лопатой. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. 

(фото с https://newsib.net) 

06 март 08:54 | : Происшествия

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