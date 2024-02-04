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Участие в СВО – не индульгенция

В Архангельске новый информационный (пока) скандал.

Поводом для него послужил пост в социальной сети от главного врача 2-й городской поликлиники и депутата АрхГорДумы Дмитрия Шабуняева, рассказывающий о нелегких, порой даже опасных буднях медицинских работников. Приводим его для наглядности:

- Сегодня ко мне в приемную пришел мужчина 55 лет, ветеран СВО, получивший там ранение. Пришел, чтобы получить направление на реабилитацию. 

Узнав, что я главный врач, он завелся, перешел на нецензурную брань и ударил меня, в ответ на это он отправился в нокаут (конечно же, в рамках самообороны). Пока мы ждали приезда наряда полиции, я узнал очень много нового о себе, услышал кучу угроз в свой адрес.

В итоге побои сняты, нападавший задержан, фото- и видеоматериалы предоставлены в полицию и ему теперь грозит реальный срок.

К сожалению, случаи хамского поведения со стороны граждан по отношению к медицинским работникам не являются редкостью. 

Главврач – человек опытный, он уже больше администратор, чем хирург или терапевт (хотя одно другого не отменяет). Соответственно, выложить произошедший конфликт в публичное информационное пространство – шаг продуманный, выверенный, сделавший его чувствует за собой правду. Инцидентом уже занимаются правоохранительные органы, которые и вынесут свой справедливый вердикт.

Однако коллеги по Ассоциации «Вольное дело» поспешили встать на сторону задержанного. Их главный аргумент – человек прошел через СВО и имеет право на эмоциональный срыв, приводя в пример афганский и чеченский «синдромы», а также своё личное участие в подавлении межнациональных конфликтов начала 90-х. 

По этой логике, главный врач поликлиники должен был поблагодарить пожилого рукопашника за службу Отечеству и критику уровня городской медицины, поднести «деду» (так его уважительно называют журналисты) валерьянки и подставить другую щёку под новый удар.

Но так как автор этих строк в молодости тоже принимал участие в специальной военной командировке (так тогда это называлось), позволю себе возразить своим товарищам и коллегам. Тем более, что в нашем сообществе независимых журналистов плюрализм мнений только приветствуется.

Во-первых, упомянутый «синдром» случался далеко не у всех, вернувшихся с зоны боевых действий. А только у беспредельщиков по жизни, возомнивших себя неприкасаемыми. Неважно, служил ли парень в разведроте или в роте обслуги. Последние, кстати, чаще затевали конфликты на ровном месте, первые настрелялись и намахались руками за время службы. Известны случаи, когда дембеля избивали продавцов винных отделов, отказавшихся продать им водку (тогда с 21 года), но их действия не встречали никакого сочувствия в обществе, все претензии были к Горбачёву с его антиалкогольным маразмом.

Во-вторых, смущает возраст «деда» - 55 лет. Получается, местный военкомат послал в зону боевых действий, как минимум, 53-летнего мужчину, призывником или добровольцем, не суть важно. Хотя даже во время Великой Отечественной войны для мужчин такого солидного возраста путь был только в партизаны. Или это экс-боец ЧВК «Вагнер» с соответствующей репутацией и с жутковатой биографией за спиной.

Только что прочитал в интернете, что пойти на СВО добровольцем можно до 60(!) лет. Нет слов… просто нет слов.

Как бы там ни было, подобный конфликт с медицинским работником, приравненным, к слову, к военным и полицейским по уровню правовой защищённости, где обеляющим фактором является принадлежность к СВО, может стать примером вседозволенности и безнаказанности. Которые порождают более страшные преступления, такая информация уже стала появляться в СМИ.

Тем более при моральной поддержке журналистского сообщества. И какое дело – родился главврач где-нибудь в Соломбале или на брегах Невы? Я как раз прикреплён к 2-й поликлинике и никаких претензий по медицинскому обслуживанию пока не имею. Вы, лёжа на операционном столе, часто спрашиваете у хирурга паспорт с местом рождения и адресом регистрации, или вас всё-таки интересует его диплом? У Шабуняева он от Военно-медицинской академии им. Кирова. Фирма… 

Моральную оценку человека любого возраста, поднявшим руку в поликлинике на человека в белом халате даже после трёхчасового сидения в очереди (бывает и такое), оставляю за читателем.

Леонид Черток 

24 февраль 13:05 | : Горячая тема / Скандалы

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