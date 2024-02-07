Молодой нарьянмарец осужден за кровавую резню у гостиницы "Печора"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Нарьян-Мара. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 07 июля 2023 года в ночное время, находясь у одной из гостиниц г. Нарьян-Мара («Печора»), после совместного употребления спиртных напитков обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений к 22-летнему знакомому, причинил ему 24 ножевых ранения в область расположения жизненно-важных органов. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, нападавший скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

Приговором Нарьян-Марского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.