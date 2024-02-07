Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодой нарьянмарец осужден за кровавую резню у гостиницы "Печора"

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Нарьян-Мара. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием и судом установлено, что 07 июля 2023 года в ночное время, находясь у одной из гостиниц г. Нарьян-Мара («Печора»), после совместного употребления спиртных напитков обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений к 22-летнему знакомому, причинил ему 24 ножевых ранения в область расположения жизненно-важных органов. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, нападавший скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив. 

Приговором Нарьян-Марского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 Приговор в законную силу не вступил.

 

26 февраль 15:58 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Рондо Венециано
Участие в СВО – не индульгенция

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (277)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20