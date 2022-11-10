В Плесецком округе бывший сотрудник органов чуть не перерезал горло гостю

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием и судом установлено, что в ночь на 12 декабря 2021 года после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома по улице Вокзальная в поселке Плесецк осужденный на почве личных неприязненных отношений к 32-летнему гостю причинил тому ножевое ранение в область шеи. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший он остался жив.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил следователю, что нетрезвый потерпевший повел себя неадекватно и стал ему угрожать ножом, так как он когда-то работал в правоохранительных органах. В ходе потасовки он у него отобрал нож и им же ударил гостя, попав в шею.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.