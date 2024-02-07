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Житель Няндомы свой день рождения "отметил" убийством

24 февраля 2024 года ночью во дворе дома № 22 по ул. Строителей  г. Няндома обнаружено тело 49-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний местный житель. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 23 февраля 2024 года у себя по месту жительства отмечал свой день рождения вместе с товарищами. Проводя их, из окна своей квартиры увидел, что между его знакомыми и неизвестными мужчинами во дворе дома происходит конфликт. Он схватил со стола кухонный нож и выбежал с ним во двор, где одному из мужчин нанес не менее двух ударов ножом в шею и грудь. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

26 февраль 11:31 | : Происшествия

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