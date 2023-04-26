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Слесарь "Севмаша" попался на удочку лже-сотрудника ФСБ

В очередной раз телефонным мошенникам удалось выманить у доверчивого жителя г. Северодвинска денежные средства на общую сумму около 3 млн. руб. 

Неизвестный действовал по стандартной мошеннической схеме, жертвой которой стал 32-летний слесарь АО ПО «Севмаш».

Злоумышленник связался с потерпевшим 22 мая. Действуя под видом сотрудника ФСБ, он сообщил, что по паспортным данным мужчины неизвестные пытаются оформить кредит. Под мнимым предлогом предотвращения этих действий, мошенник убедил потерпевшего оформить 2 кредита в разных банках на 1 и 2 млн. руб., которые в последующем переведены преступнику. 

Ранее мужчина слышал о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыл о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцу, согласился следовать его дальнейшим указаниям. 

Мошенник несколько раз звонил потерпевшему, контролируя его действия. При этом неизвестный убедил мужчину оставить происходящее в тайне от родственников, банков и правоохранительных органов до тех пор, пока не совершит перевод денежных средств.

В тот же день потерпевший, получив заемные средства, перевел их с помощью телефона на указанные мошенником банковские счета. Разумеется, деньги ему не вернулись, а лже-сотрудник ФСБ на связь более не выходил. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется следствие.

25 май 11:59 | : Происшествия

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