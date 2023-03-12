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Житель Архангельска получил большой срок за вовлечение подростка в наркомафию

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18 и 38- летнему жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере), старший из них также осужден по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года 38-летний осужденный предложил подростку заработать на сбыте наркотиков. Они получили через сеть «Интернет» от неустановленного лица в тайнике в лесополосе у поселка Беломорье наркотическое средство массой не менее 128 граммов, которое планировали  разместить в тайниках виде «закладок». Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, осужденные не смогли, так как их задержали сотрудники полиции на стационарном посту ДПС ГИБДД. В салоне автомобиля, на котором передвигались осужденные, обнаружены и изъяты полимерные пакеты с синтетическим наркотиком в крупном размере. 

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в покушении на сбыт наркотика. 

Приговором суда 18-летнему юноше, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Соучастнику преступления, который также признан виновным  в незаконном сбыте наркотических средств, - 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

20 апрель 09:05 | : Происшествия

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