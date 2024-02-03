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Полицейские Котласа задержали опасного мужчину

В МО МВД России «Котласский» обратился местный житель. По словам заявителя, когда он отдыхал в одном из городских кафе, у него завязался словесный конфликт с неизвестным. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. Началась драка, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов. В результате полученных в потасовке травм пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления – 28-летний житель города Котласа. При силовой поддержке спецподразделения регионального Управления Росгвардии он был задержан. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное криминальное деяние.

В ходе досмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, стражами порядка были обнаружены и изъяты нож, мачете, газовый баллончик и травматический пистолет, на который мужчина не смог предоставить разрешительных документов. Часть изъятого направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Ведется следствие.

В случае, если нож и мачете будут признаны холодным оружием, мужчина будет привлечен к административной ответственности.

 

07 февраль 15:18 | : Происшествия

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