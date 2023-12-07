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В Котласе ДТП с участием мотоцикла привело к киднеппингу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что 27 августа 2023 года вечером в поселке Вычегодский города Котласа обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с мотоциклом (питбайком), за рулем которого находился 15-летний подросток. Желая избежать уголовной ответственности за содеянное, обвиняемый схватил за одежду подростка, лежащего на земле, и волоком дотащил  и насильно посадил его в свой автомобиль. 

Он отвез подростка к себе во двор, а когда обнаружил, что тот пришел в себя и разговаривает с мамой, выхватил у него телефон и предложил женщине денежное вознаграждение, чтобы они не сообщали о случившемся в правоохранительные органы, угрожая в противном случае, что она сына больше не увидит. Его противоправные действия пресекли сотрудники полиции, которые освободили юношу и вызвали ему скорую медицинскую помощь. В результате дорожно-транспортного происшествия юноше была причинена травма тела, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за похищение несовершеннолетнего предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

05 февраль 10:42 | : Происшествия

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