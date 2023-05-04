Злой и пьющий котлошанин избивал пятилетнюю дочурку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за угон 34-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что с ноября 2022 года по февраль 2023 года по месту жительства в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 5-летней дочерью, систематически наносил девочке побои. Поводом для телесных наказаний служило непослушание ребенка.

Уголовное дело было возбуждено после выявления в детском саду у девочки телесных повреждений. В настоящее время ребёнок проживает с матерью, которая является бывшей сожительницей обвиняемого.

В ходе допроса подследственный признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.