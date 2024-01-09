В Северодвинске великовозрастный хулиган испинал таксомотор

В ОМВД России по городу Северодвинску обратился 47-летний водитель такси.

По словам мужчины, получив заказ, он подъехал к дому на улице Советская, где к нему в салон сел молодой человек. По пути клиент попросил остановиться у отделения банка. Через 10 минут ожидания водитель решил зайти в здание и узнать, почему молодой человек не возвращается.

Находясь в помещении, пассажир сообщил таксисту, что дальше не поедет и отказался оплачивать проезд. Завязалась словестная перепалка, в ходе которой молодой человек выскочил на улицу, разбил заднее стекло автомобиля такси, забрался на крышу, попрыгал на ней, после чего убежал. Причиненные автомобилю повреждения оцениваются более чем в 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 29-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

В порядке гражданского судопроизводства с подозреваемого также будет взыскан причиненный потерпевшему ущерб.