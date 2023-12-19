Житель Онежского района может отсидеть 4 года за подарок охотника

В ходе обыска, проведенного в рамках расследования уголовного дела в частном доме одной из местных деревень сотрудниками ОМВД России по Онежскому району был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья.

По предварительной информации, оружие 42-летнему владельцу дома подарил его знакомый-охотник. Зная о том, обрез изготовлен незаконно, он не сообщил об этом в органы внутренних дел, продолжая хранить его дома.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.