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Онежский район Архангельской области пытались наводнить контрафактным алкоголем

Сотрудниками ОМВД России по Онежскому району во взаимодействии с РУФСБ России по Архангельской области была получена информация о том, что 58-летний местный житель приобрёл для последующей реализации контрафактную алкогольную продукцию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка из гаражного бокса, расположенного около дома по проспекту Загородный, было изъято около семи тысяч литров немаркированной продукции.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Расследование продолжается.

18 октябрь 10:37 | : Происшествия

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