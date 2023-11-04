В Архангельске мужчина насмерть обварил кипятком надоедливого гостя

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего уроженца Кировской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия обвиняемый вечером 10.07.2023 в своей квартире в д. № 35 на ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске распивал с 49-летним жителем г. Архангельска спиртные напитки. Из-за возникшего между мужчиной и сыном обвиняемого конфликта, он схватил рукой гостя за шею, вытолкнул в другую комнату, где избил. После этого обвиняемый стал выгонять потерпевшего из своего дома, однако тот не отреагировал на требования хозяина квартиры.

Желая наказать мужчину, обвиняемый вскипятил воду в электрическом чайнике и облил ею лежащего на полу потерпевшего, после чего силой вытащил его из квартиры в подъезд дома, где оставил, вызвав сотрудников полиции.

В этот же день потерпевший был доставлен бригадой скорой помощи в ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им Е.Е. Волосевич», где скончался от полученных травм и ожогов.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал, дал показания по обстоятельствам произошедшего.

Уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.