Расхитителю металлолома из Новодвинска изменили условный срок на реальный

Вступил в законную силу приговор Новодвинского городского суда от 10.11.2023, которым 32-летний житель г. Новодвинска признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере), ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что виновный, работая контролером в организации, занимающейся скупкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов, с февраля по ноябрь 2021 г. составил фиктивные документы о приобретении у физических лиц более 100 тонн металлолома, на основании которых перечислил денежные средства организации в сумме более 5,2 млн рублей на принадлежащие ему и родственникам банковские счета.

В январе 2022 г. он, выполняя ремонтные работы в Новодвинской городской больнице, срезал питающие рентгеновский аппарат силовые кабели, вынес их и продал, чем причинил ущерб медицинскому учреждению на сумму более 100 тыс. рублей.

Виновный полностью признал вину и способствовал расследованию преступлений, однако мер по возмещению причиненного ущерба не принял.

Суд первой инстанции назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ввиду чрезмерной мягкости наказания государственный обвинитель принес апелляционное представление, которое судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда удовлетворено, виновный направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.