В Коряжме взрослый мужик приучал подростков вдыхать пары лака

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 34-летнего жителя г. Коряжмы виновными в вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ч. 1 ст. 151 УК РФ), а также управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).
Судом установлено, что обвиняемый в период с ноября 2020 по май 2021 г. неоднократно путем уговоров предлагал двум несовершеннолетним употреблять алкогольную продукцию и одурманивающие вещества (вдыхать лак).
Этот же мужчина будучи в декабре 2021 г. осужденным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, то есть по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при наличии факта привлечения его ранее к административной ответственности за аналогичное деяние, 01 августа 2022 г. вновь управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на признание подсудимым своей вины в совершении данных преступлений, суд принял во внимание, что указанные преступления мужчина совершил в период отбывания наказания в виде условного осуждения, и согласился с позицией прокуратуры о возможности исправления виновного только в условиях его изоляции от общества.
Приговором суда условное осуждение по одному из ранее вынесенных приговоров отменено и по совокупности преступлений и приговоров подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишением права заниматься деятельность по управлению транспортными средствами на срок 3 года.