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Водитель из Вельска выплатит почти 4 млн родственникам погибшего в ДТП

Приговором Вельского районного суда 25-летний уроженец города Вельска признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что осужденный, игнорируя правила дорожного движения, 03.11.2021, управляя автомобилем «BMW Х7», осуществляя движение по улице Дзержинского в городе Вельске с превышением разрешенной максимальной скорости более чем в 2 раза, допустил столкновение с выезжающим со второстепенной улицы автомобилем «Renault Logan».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Renault Logan» погиб.

Вину в совершении преступления осужденный не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, которое на основании ст. 53.1 УК РФ заменено принудительными работами на срок 2 года с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших 
 о компенсации морального вреда на общую сумму 3,8 млн рублей.  

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://m.smi24.net) 

19 январь 09:16 | : Происшествия

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