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В Котласском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель "ВАЗа"

29 декабря в ОМВД России по Котласскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Черемушинский, расположенном в 50 километрах от районного центра.

По предварительной информации, в 21.10 у дома 29 по улице Железнодорожной водитель 1973 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Volvo» с прицепом, двигаясь со стороны города Коряжмы в направлении деревни Христофорова Пустынь, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний водитель  отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Женщина-пассажир «ВАЗ» 1992 года рождения госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

 

30 декабрь 11:25 | : Происшествия

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