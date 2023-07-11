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Пожар в Детском реабилитационном центре Котласа можно было предвидеть

Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту пожара, произошедшего ночью 03.10.2023 в здании ГБУСО «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями». 

Ранее, в мае – июне 2022 года Котласской межрайонной прокуратурой и органами Госпожнадзора в реабилитационном центре проводилась проверка соблюдения требований пожарной безопасности. По ее результатам директору учреждения контролирующим органом выдано предписание со сроком устранения нарушений до 01.06.2023, межрайонным прокурором внесено представление. Юридическое лицо за нарушение требований пожарной безопасности  в июне 2022 привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения.

Принимая во внимание, что нарушения закона учреждением устранены частично, срок исполнения предписания продлен до 01.06.2024.

По результатам данной проверки органами прокуратуры будет дана оценка своевременности устранения ранее выявленных нарушений пожарной безопасности, а также эффективности мер, принятых администрацией учреждения по созданию безопасных условий для содержания детей.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также по факту пожара проводится проверка отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области. 

05 октябрь 14:17 | : Скандалы

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