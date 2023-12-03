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В Архангельске табуретка снова выступила орудием убийства

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием и судом установлено, что в ночь на 30 апреля 2023 года в квартире дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры осужденный нанес 45-летнему мужчине удары кулаками и деревянным табуретом по голове. 8 июня 2023 года потерпевший скончался в больнице от полученной в результате избиения травмы головы. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Нетрезвый потерпевший оскорбил его и его мать. Между ними произошла словесная ссора, в ходе которой он ударил потерпевшего по голове руками и табуретом, после чего покинул квартиру.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

29 декабрь 08:58 | : Происшествия

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