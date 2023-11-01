В Виноградовском районе наказали трех криминальных студентов-домушников

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес обвинительный приговор трем студентам местного техникума. Они признаны виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что молодые люди совершали кражи в ночное время из жилых домов поселка Березник Виноградовского муниципального округа, в которые они незаконно проникали, начиная с 17 ноября 2022 года, до их изобличения и пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции в феврале 2023 года.

Обвиняемые вину в совершении преступлений признали, активно содействовали органу следствия в расследовании инкриминируемых преступлений, причиненный преступлениями ущерб возместили.

Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, двум другим – в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.