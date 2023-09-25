Эксперты Шиловского заказника заплатят за убитых лосей условными сроками

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес обвинительные приговоры двум экспертам обособленного структурного подразделения «Шиловский государственный биологический заказник регионального значения» ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды». Каждый из обвиняемых признан виновным по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В судебных заседаниях установлено, что Шиловский государственный биологический заказник, расположенный в границах Красноборского района, является особо охраняемой природной территорией. Любительская охота на этой территории запрещена.

В январе 2022 г. обвиняемые, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, достоверно зная о совершении их родственниками бесконтрольной незаконной охоты на лосей на территории заказника и о грубом нарушении данными лицами режима особо охраняемой природной территории, такие факты не пресекали, мер к привлечению этих лиц к установленной законом ответственности не принимали.

Добытое в ходе преступной охоты мясо лосей использовалось для переработки в различные продуктовые изделия, часть из которых реализовывалась жителям Архангельской области.

В результате незаконной охоты природным ресурсам Российской Федерации причинен особо крупный ущерб на общую сумму 1 млн. 920 тыс. рублей.

Приговорами суда должностным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с возложением дополнительных обязанностей.

Приговоры суда не вступили в законную силу.

По факту незаконной охоты уголовное дело находится на рассмотрении в Красноборском районном суде.