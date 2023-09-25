Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эксперты Шиловского заказника заплатят за убитых лосей условными сроками

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес обвинительные приговоры двум экспертам  обособленного структурного подразделения «Шиловский государственный биологический заказник регионального значения» ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды». Каждый из обвиняемых признан виновным по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В судебных заседаниях установлено, что Шиловский государственный биологический заказник, расположенный в границах Красноборского района, является особо охраняемой природной территорией. Любительская охота на этой территории запрещена.

В январе 2022 г. обвиняемые, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, достоверно зная о совершении их родственниками бесконтрольной незаконной охоты на лосей на территории заказника и о грубом нарушении данными лицами режима особо охраняемой природной территории, такие факты не пресекали, мер к привлечению этих лиц к установленной законом ответственности не принимали. 

Добытое в ходе преступной охоты мясо лосей использовалось для переработки в различные продуктовые изделия, часть из которых реализовывалась жителям Архангельской области. 

В результате незаконной охоты природным ресурсам Российской Федерации причинен особо крупный ущерб на общую сумму 1 млн. 920 тыс. рублей.  

Приговорами суда  должностным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с возложением дополнительных обязанностей. 

Приговоры суда не вступили в законную силу.

По факту незаконной охоты уголовное дело находится на рассмотрении в Красноборском районном суде.

(Фото с https://blagpanorama.com) 

 

19 октябрь 11:54 | : Происшествия

Главные новости


Переправа, переправа! Архангельск в предчувствии зимы
Песни без слов. Илья Бешевли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (202)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20