У жителя Архангельска школяры угнали старый, но любимый "Жигуль"

В полицию Архангельска обратился житель округа Майская горка. Собираясь утром на работу, он обнаружил, что со стоянки пропал его автомобиль «ВАЗ».

Ориентировка на похищенное транспортное средство была передана всем наружным службам полиции. Вскоре машина была обнаружена в одном из гаражных кооперативов, расположенных на улице Карпогорской.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Архангельску были установлены подозреваемые в совершении преступления – молодые люди 2006 и 2007 годов рождения. Оба учатся в одном из архангельских средних учебных заведений.

По имеющейся информации, молодые люди отдыхали и распивали спиртное. Посмотрев в интернете ролик о том, как можно открыть автомобиль без ключа, решили применить советы на практике. Прогуливаясь по району, они дергали ручки дверей автомобилей и пытались выломать стекла, чтобы попасть в машины. У автомобиля «ВАЗ», припаркованного на улице Галушина, пассажирская дверь оказалась открытой. Проникнув в салон, молодчики смогли завести двигатель и отправились кататься. Спустя некоторое время злоумышленники бросили транспортное средство в гаражах и скрылись, прихватив с собой находившийся в автомобиле набор инструментов,

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством), которое находится в производстве СУ СК Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Похищенный автомобиль и инструменты возвращены сотрудниками полиции собственнику.