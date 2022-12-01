Они устали. В Плесецке задержаны выпивохи, угнавшие подержанную иномарку

Утром 18 декабря в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Опель», который находился на ремонте в одной из местных станций технического обслуживания. Ориентировка на иномарку была передана всем наружным нарядам полиции. Вскоре похищенная автомашина была обнаружена следственно-оперативной группой полиции в кювете на автодороге «Плесецк-Федово».
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались два местных жителя 1977 и 1978 годов рождения – работники данной СТО. По имеющейся информации, после употребления спиртных напитков злоумышленники решили взять один их автомобилей, чтобы добраться до соседнего населенного пункта.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции.
По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.