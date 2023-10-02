Котласский рецидивист ограбил юную девушку прямо на улице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 26-летнего жителя Котласского района, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 23 сентября 2023 года вечером на улице в поселке Вычегодский города Котласа подозреваемый подошел к ранее незнакомой 15-летней девушке и под угрозой применения ножа потребовал передать ему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая позвонила подруге, попросила перевести ей тысячу рублей на банковскую карту, после чего проследовала с подозреваемым в торговый центр к банкомату, где сняла и передала ему деньги.

Задержать мужчину помогли знакомые девушки, которые отреагировали на ее взволнованный голос, когда она просила перевести денежные средства, и пошли ее искать. Подследственного передали сотрудникам полиции.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.