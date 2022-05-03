В Котласе маргинал совершил уличный грабеж на мелкую сумму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 34-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой).
По версии следствия, 27 июля 2022 года вечером на улице Мартемьяновская в городе Котласе подозреваемый подошел к ранее незнакомому 16-летнему юноше, схватил его руками за шею и потребовал передать ему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший достал кошелек и передал 300 рублей нападавшему. С похищенными денежными средствами подозреваемый с места преступления скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, способствовавшие его совершению.
Подозреваемый свою вину не признал.