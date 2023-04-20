Котласский оболтус с макетом пистолета ограбил ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 17 мая 2023 года утром у жилого дома по улице Некрасова в городе Котласе несовершеннолетний подозреваемый подошел к ранее незнакомому 11-летнему мальчику и, угрожая предметом, похожим на пистолет, и ножом потребовал передать ему денежные средства или электронное устройство «вейп». Опасаясь реализации угроз, мальчик позаимствовал у знакомого «вейп» и отдал его подозреваемому. С похищенным имуществом подозреваемый с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, способствовавшие его совершению.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Котлас Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.