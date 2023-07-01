В Котласе криминальный тип с ножом напал на школьницу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 26-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 23 сентября 2023 года вечером на улице в поселке Вычегодский города Котласа подозреваемый подошел к ранее незнакомой 15-летней девушке и, под угрозой применения ножа, потребовал передать ему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая позвонила подруге, попросила перевести ей тысячу рублей на банковскую карту, после чего проследовала с подозреваемым в торговый центр к банкомату, где сняла и передала ему деньги.

Задержать мужчину помогли знакомые девушки, которые отреагировали на ее взволнованный голос, когда она просила перевести денежные средства, и пошли ее искать. Подследственного передали сотрудникам полиции.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного, который в августе текущего года освободился из мест лишения свободы, меры пресечения в виде заключения под стражу.