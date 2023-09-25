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Вельчанка ударила мужчину ножом в спину из-за претензий к ее облико морале

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов, поступивших из полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Вельского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 17 августа 2023 года в квартире дома по улице Дачная в поселке Кулой подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, обусловленной необоснованной ревностью, нанесла 66-летнему знакомому ножевое ранение задней поверхности груди. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление и самостоятельно вызвал себе бригаду скорой медицинской помощи, он остался жив. 

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что ходе совместного употребления спиртных напитков между ней и потерпевшим произошла ссора, так как он ей стал высказывать претензии, что она якобы общается с другими мужчинами. В порыве гнева она ударил его ножом в спину. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным  следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://serg-crb.ru/serdce/udar-v-spinu-nozhom-v-serdce.html) 

23 октябрь 10:07 | : Происшествия

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