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Житель Плесецкого района зарезал негостеприимную старшую сестру

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 28-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство). 

Следствием и судом  установлено, что 24 декабря 2020 года вечером в селе Конево Плесецкого района в ходе совместного употребления спиртных напитков между осужденным и сожителем его сестры произошел конфликт. Осужденному сделали замечание, что он длительное время проживает у них в квартире, в ответ на которое он ударил 38-летнюю сестру рукой по шее. Потерпевшая ушла на кухню, за ней проследовал осужденный, который вооружился ножом и нанёс им не менее трех ударов в область груди, живота и руки сестры. Через непродолжительное время пострадавшая от полученных ранений скончалась в больнице. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

(кадр из к\ф "Старшая сестра")

23 декабрь 08:56 | : Происшествия

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