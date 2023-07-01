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Житель Архангельска пытался замаскировать убийство под пожар

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 37-летнего архангелогородца в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 27 мая 2023 года после тушения пожара в частном деревянном доме по улице Полюсная в городе Архангельске обнаружено тело 38-летнего мужчины со следами побоев.  

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых совместно с сотрудниками полиции, установлено, что пожар произошел в результате поджога. По подозрению в совершении убийства задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 37-летний местный житель.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе со знакомыми пришел в деревянный дом, чтобы выяснить отношения с потерпевшим, на поведение которого им пожаловалась знакомая, вместе с которой они употребляли спиртное. На почве личный неприязненных отношений он нанес удары руками, ногами и деревянным табуретом по голове и телу потерпевшего, лежавшему на кровати, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Затем поджег зажигалкой занавеску в комнате и покинул чужое жилище. 

На период следствия в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 сентябрь 09:42 | : Происшествия

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