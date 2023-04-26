Пожар на улице Полюсной в Архангельске имел криминальный характер

27 мая 2023 года после тушения пожара в частном деревянном доме по улице Полюсная в городе Архангельске обнаружено тело 38-летнего мужчины. В ходе осмотра погибшего зафиксированы телесные повреждения в области головы, шеи и тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении убийства и поджога задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности 38-летний местный житель.

Предварительно установлено, что после совместного употребления спиртных напитков подозреваемый вместе со знакомыми пришли в деревянный дом, чтобы выяснить отношения с потерпевшим, на поведение которого им пожаловалась знакомая, вместе с которой они употребляли спиртное. Подозреваемый на почве личный неприязненных отношений нанес несколько ударов ногами и табуретом по голове и телу потерпевшего, лежавшему на кровати, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Затем подозреваемый поджег зажигалкой занавеску в деревянном доме и покинул чужое жилище.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Вчера суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.