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В Няндоме раскрыто убийство местного рецидивиста

24 января 2023 года вечером в квартире дома по улице Школьная в городе Няндома обнаружено тело ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 45-летнего мужчины со следами побоев и травмами головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за преступления против личности 40-летний знакомый потерпевшего, который скрылся с места преступления, в связи с чем был объявлен в розыск. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Из-за того, что тот его оскорбил, он избил его руками, ногами, бутылкой и стулом. Затем воспользовался мобильным телефоном потерпевшего, под выдуманной фамилией трудоустроился к индивидуальному предпринимателю разнорабочим и проживал в снятой для рабочих квартире до момента его задержания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

07 февраль 08:56 | : Происшествия

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