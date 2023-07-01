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Под Архангельском легковушка врезалась в рейсовый автобус, водитель в реанимации

По предварительным данным, сегодня, 28 сентября, около 8.00 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», двигаясь в сторону поселка Катунино, при повороте допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся в рейсовым автобусом «ПАЗ».

В результате аварии водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы.

В пассажирском автобусе пострадали 4 человека.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

28 сентябрь 10:44 | : Происшествия

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