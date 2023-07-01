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Архангельская семья решила пополнить дмашний бюджет за счет наркотиков

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей г. Архангельска, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что 31-летняя мать двоих малолетних детей совместно со своим 33-летним сожителем, являясь потребителями наркотических средств, решили пополнить свой семейный бюджет продажей запрещенных веществ, для чего в ноябре 2022 г. устроились в интернет-магазин в качестве «закладчиков». В дальнейшем в преступную деятельность вовлекли свою 37-летнюю знакомую.     

При попытке размещения очередной партии наркотиков в тайники 08.12.2022 обе женщины, а в последующем и мужчина задержаны, наркотические средства в крупном размере массой более 16 грамм изъяты из незаконного оборота. Дети помещены в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

(https://62info.ru/)

28 сентябрь 09:13 | : Происшествия

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