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В Архангельской области трагически погибли два рыбака

Вчера ночью в районе мыса Рябиновый на берегу Белого моря в Мезенском районе во время шторма ударило лодкой 53-летнего жителя поселка Каменка, который находился на мелководье. От полученных травм пострадавший  скончался на месте происшествия. 

20 сентября 2023 года вечером на реке Сояна при очевидных обстоятельствах при наезде на камень выпал из лодки 64-летний житель деревни Сояна,  который находился без спасательного жилета. 

По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Несмотря на неоднократные предупреждения соблюдать правила безопасности на водных объектах, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство происшествий стало возможным из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности. Берегите себя и своих близких.

 

22 сентябрь 10:26 | : Происшествия

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