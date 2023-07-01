В Поморье трое мужчин погибли во время рыбалки при разных обстоятельствах

4 сентября 2023 года утром трое мужчин поехали на каракате на рыбалку на лесные озера недалеко от поселка Мудьюга Онежского района. Во время движения 65-летний пассажир- житель города Северодвинска непроизвольно выстрелил себе в грудь из гладкоствольного охотничьего ружья. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

В этот же день в Холмогорском районе выпали из лодок два рыбака. В реке Северная Двина у деревни Ульяново утонул 66-летний житель города Северодвинска, который находился без спасательного жилета. При очевидных обстоятельствах в протоке реки Курополка утонул 53-летний житель областного центра. В его лодке обнаружен спасательный жилет и бутылки со спиртными напитками. Тела обоих мужчин извлечены из воды.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Несмотря на неоднократные предупреждения соблюдать правила безопасности в лесу и на водных объектах, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство происшествий стало возможным из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности. Берегите себя и своих близких.