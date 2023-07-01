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В Архангельске задержан несостоявшийся убийца из ночного клуба

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 30-летнего уроженца Вологодской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, в ночь на 11 сентября 2023 года у дома по улице Речников в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и возникших неприязненных отношений причинил ножевые ранения 38-летнему жителю областного центра. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в ночном клубе ранее незнакомый мужчина потребовал, чтобы он покинул заведение, ничем не обосновав свое требование. Через некоторое время он встретился с ним на улице, когда ждал свою знакомую. Между ними произошел конфликт, в ходе которого потерпевший его придушил, а он дважды ударил того в живот складным ножом, который носил для самообороны.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного, который год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего,   меры пресечения в виде заключения под стражу.

(фото с https://www.zhukvesti.ru/articles/detail/26666/) 

19 сентябрь 08:58 | : Происшествия

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