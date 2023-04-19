В Северодвинске гневная дама зарезала своего мужчину за недобрый взгляд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летней уроженки Лешуконского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 24 декабря 2022 года ночью в квартире дома по улице Южная в городе Северодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений причинила смертельное ножевое ранение груди 34-летнему сожителю.

В ходе допроса обвиняемая частично признала свою вину и пояснила следователю, что нетрезвый сожитель зло на нее посмотрел, держа в руках нож. Она хотела забрать нож, локтем ударила его по предплечью, поэтому нож вонзился ему в грудь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.