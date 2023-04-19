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В Северодвинске гневная дама зарезала своего мужчину за недобрый взгляд

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летней уроженки Лешуконского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что 24 декабря 2022 года ночью в квартире дома по улице Южная в городе Северодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений причинила смертельное ножевое ранение груди 34-летнему сожителю. 

В ходе допроса обвиняемая частично признала свою вину и пояснила следователю, что нетрезвый сожитель зло на нее посмотрел, держа в руках нож.  Она хотела забрать нож, локтем ударила его по предплечью, поэтому нож вонзился ему в грудь. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://bryansktoday.ru/article/205638) 

 

 

06 июль 10:23 | : Происшествия

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