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Телефонные мошенники из Архангельска играли на родственных чувствах женщин

Прокуратурой г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что обвиняемый посредством переписки в сети «Интернет» вступил в преступный сговор с другими лицами на совместное в составе группы лиц по предварительному сговору совершение обмана граждан.

В период с мая по июнь 2022 года соучастники преступной группы по телефону  убедили двух пожилых жительниц г. Архангельска в том, что их родственники совершили преступление и для возмещения причиненного вреда нужно заплатить крупную сумму денег. 

По указанию  соучастников обманутые женщины передали обвиняемому деньги в общем количестве более 700 тысяч рублей.

Ущерб потерпевшим не возмещен. На счета обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения  по существу.

 В отношении других участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

(фото с https://build-experts.ru/novoe-telefonnoe-moshennichestvo/) 

 

09 февраль 08:55 | : Происшествия

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