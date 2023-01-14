Телефонные мошенники из Архангельска играли на родственных чувствах женщин

Прокуратурой г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что обвиняемый посредством переписки в сети «Интернет» вступил в преступный сговор с другими лицами на совместное в составе группы лиц по предварительному сговору совершение обмана граждан.

В период с мая по июнь 2022 года соучастники преступной группы по телефону убедили двух пожилых жительниц г. Архангельска в том, что их родственники совершили преступление и для возмещения причиненного вреда нужно заплатить крупную сумму денег.

По указанию соучастников обманутые женщины передали обвиняемому деньги в общем количестве более 700 тысяч рублей.

Ущерб потерпевшим не возмещен. На счета обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

В отношении других участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.