В Вельске парочка друзей занималась серийным вымогательством

Заместителем прокурора Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Вельска, в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. «а,в,г» ч. 2 ст.163, ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Органами предварительного расследования установлено, что в период с 2015 г. по 2021 г. в соответствии с заранее распределенными ролями мужчины, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя в качестве предлога для передачи денежных средств надуманные и не соответствующие действительности поводы, осуществили на территории Вельского района вымогательство денежных средств у трех местных жителей на общую сумму более 2 миллионов рублей.

По двум эпизодам незаконные требования о передаче денежных средств сопровождались применением насилия к потерпевшим.

В одном из случаев вымогательства обвиняемый в целях реализации умысла на получение денежных средств у лица из числа детей-сирот забрал у потерпевшего ключи от занимаемого по договору специализированного найма жилого помещения и осуществлял на протяжении более чем 2 лет сдачу квартиры в аренду третьим лицам. Действуя под страхом выдвинутых злоумышленниками требований и угроз потерпевший с 2016 г. по 2020 г. также осуществлял трудовую деятельность в двух организациях, передавая заработную плату, совокупный размер которой составил более полутора миллиона рублей, одному из злоумышленников.

Кроме того, один из фигурантов уголовного дела, действуя самостоятельно, осуществил вымогательство у трех граждан денежных средств на сумму более 800 тысяч рублей.

Один из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях, другой признал частично.

Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком свыше 20 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.