В Архангельской области две фурии устроили смертельную схватку за мужчину

Коношский районный суд согласился с доводами государственного обвинения и признал виновной ранее судимую 33-летнюю жительницу пос.Коноша по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что вечером 4 октября 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в пос. Коноша, из ревности решила убить свою знакомую, которая пришла к ней в гости. С этой целью нанесла женщине несколько ударов по лицу и телу, а затем вооружившись электрическим проводом накинула его на шею потерпевшей и стала душить ее, высказывая угрозы убийством.

Свои действия обвиняемая прекратила лишь поле того, как потерпевшая потеряла сознание, посчитав что наступила ее смерть.

Вину в совершении преступления в суде обвиняемая отрицала, утверждая об оговоре со стороны потерпевшей и свидетелей, однако органами следствия собрана достаточная доказательственная база ее виновности.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.