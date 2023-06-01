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В Архангельской области две фурии устроили смертельную схватку за мужчину

Коношский районный суд согласился с доводами государственного обвинения и  признал виновной ранее судимую 33-летнюю жительницу пос.Коноша по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что вечером 4 октября 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в пос. Коноша, из ревности решила убить свою знакомую, которая пришла к ней в гости.  С этой целью нанесла женщине несколько ударов по лицу и телу, а затем вооружившись электрическим проводом накинула его на шею потерпевшей и стала душить ее, высказывая угрозы убийством. 

Свои действия обвиняемая прекратила лишь поле того, как потерпевшая потеряла сознание, посчитав что наступила ее смерть. 

Вину в совершении преступления в суде обвиняемая отрицала, утверждая об оговоре со стороны потерпевшей и свидетелей, однако органами следствия собрана достаточная доказательственная база ее виновности.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

26 июль 09:17 | : Происшествия

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