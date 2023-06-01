Дело о трех наемных убийцах из Архангельска передано в суд

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Устьянского района, обвиняемых по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму).

Установлено, что 24-летний мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к бывшему супругу своей сожительницы, решил его убить. В ходе распития спиртного с двумя знакомыми предложил им за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей совместно совершить преступление.

В ночь на 05.02.2023 один из обвиняемых, под вымышленным предлогом разговора с потерпевшим, выманил его с охраняемой территории фермы, где тот работал водителем, договорившись о встрече на одной из улиц деревни Нагорская Устьянского района.

В ходе состоявшейся встречи все трое напали на потерпевшего и стали наносить ему удары руками и ногами по телу, а в продолжение своих противоправных действий один из нападавших нанес мужчине ножом не менее 15 колото-резаных ранений в область грудной клетки, живота и спины, при этом двое других держали его за голову и ноги, лишая возможности оказания сопротивления. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

После совершенного преступления организатор убийства передал другим соучастникам банковскую карту с целью снятия ими денежных средств в качестве платы за их участие в данном преступлении.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.

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