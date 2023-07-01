По классике. В Архангельске два бандита ограбили торговый павильон

Вечером в полицию города Архангельска обратилась продавец торгового павильона, расположенного на проспекте Никольский. Она рассказала, что в помещение ворвался неизвестный с палкой в руках. Он ударил женщину, после чего похитил из кассы порядка пяти тысяч рублей и скрылся.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. При обследовании помещения стражи правопорядка обнаружили вещественные доказательства, которые помогли в раскрытии преступления.

Было установлено, что мужчина действовал с сообщником: пока злоумышленник похищал деньги из кассы, тот ждал его у входа, контролируя обстановку.

Стражи порядка установили и задержали обоих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались нигде не работающие мужчины 1983 и 1988 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.