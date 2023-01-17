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В деле о пожаре на улице Попова прокуратура попеняла городской администрации

Прокуратурой Архангельской области с привлечением отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска ГУ МЧС России по области организована проверка по факту пожара, произошедшего 02.04.2023  в жилом аварийном доме, расположенном по ул. Попова, 50, корп.1.

В ходе проверки  будет дана оценка работе администрации города по расселению аварийного жилого дома, а также своевременности ограничения доступа в пустующие помещения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

03 апрель 17:12 | : Происшествия

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