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Полиция Плесецка раскрыла тайну пропажи бензопилы

В отдел полиции с заявлением о краже бензопилы обратился 51-летний житель поселка Обозерский. По словам мужчины, инструмент пропал из хозяйственной постройки, при этом ее двери не были повреждены.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли похищенное имущество у жителя соседнего поселка, который пояснил, что купил пилу за две тысячи рублей у незнакомого гражданина.

Впоследствии личность предполагаемого злоумышленника была установлена – нигде не работающего местного жителя 1981 года рождения задержали и доставили в отдел полиции. Подозреваемый оказался знакомым потерпевшего. Злоумышленник ранее помогал семье по хозяйству и знал, где хранятся ключи от бани. Взяв ключи в отсутствие хозяина, он проник в постройку и похитил пилу.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, возбуждено уголовное дело. Санкцией части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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30 июль 11:45 | : Происшествия

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