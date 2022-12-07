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В Коряжме задержаны алковоришки

28 ноября в полицию города Коряжмы обратился местный житель. По словам мужчины, неизвестные похитили у него спиннинги, удочки и другие рыболовные снасти, а также 40 бутылок домашнего вина. Имущество хранилось в специально оборудованном помещении в подвале дома, где проживает потерпевший. Общий ущерб, причиненный гражданину, был оценен в 27 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении кражи – двух ранее судимых местных жителей 1992 и 1997 годов рождения. Как установлено, в помещение они проникли, выбив дверь. Все похищенное имущество, кроме домашнего вина, изъято в ходе проведения обыска по месту жительства одного из фигурантов и вскоре будет возвращено собственнику. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, возбуждено уголовное дело.

Во время проведения необходимых следственных действий в отдел полиции по городу Коряжме обратился другой заявитель, который сообщил о совершенном в отношении него грабеже. По словам 25-летнего молодого человека, накануне он отдыхал в увеселительном заведении в компании малознакомых людей. Под утро, когда он вышел из кафе, двое «приятелей» напали на него, избили, похитив смартфон и 15 тысяч рублей, лежавшие в кармане куртки. Оказалось, что в числе нападавших – один из ранее задержанных полицейскими по подозрению в краже рыболовных снастей. Личность второго злоумышленника – ранее судимого местного жителя 1994 года рождения – также установлена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни).

В отношении двух фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. 

03 декабрь 16:40 | : Происшествия

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