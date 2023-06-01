Архангельскую пенсионерку "прокатили" с отдыхом в Гаграх

19 июля в полицию обратилась 65-летняя местная жительница. По словам заявительницы, планируя с родственниками отпуск в мае этого года, она нашла в сети Интернет сайт по бронированию туров в пансионаты, располагающиеся на берегу Черного моря в Гаграх. Женщина позвонила по указанному на портале номеру телефона и оставила заявку на две путевки в один из отелей. В ходе последующей переписки в мессенджере потерпевшей прислали платежные документы с реквизитами счета. Оплатив полные стоимости путевок на сумму более 100 тысяч рублей, по электронной почте она получила квитанции и ваучеры на заселение в отеле.

Спустя два месяца северянка решила увеличить количество дней пребывания на юге и позвонила в пансионат. Так и не дождавшись ответа оператора, женщина нашла в сети Интернет информацию о том, что данный отель закрыт с начала 2023 года и не принимает туристов, а сайт является поддельным.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными! При бронировании туров, приобретении туристических путевок, покупке авиа- и железнодорожных билетов пользуйтесь услугами проверенных фирм, не осуществляйте переводы незнакомым лицам. Проверяйте размещенные в социальных сетях сведения в надежных источниках. Помните, мошенники могут создавать сайты, которые копируют интерфейс официального интернет-источника. Как правило, такие ресурсы незначительно отличаются названием в адресной строке, на один-два символа. Перед покупкой следует проверить интернет-ресурс – понять, что перед вами сайт, созданный мошенниками, можно по комментариям пользователей, дате создания сайта и другим признакам. Кроме того, банковские реквизиты, направленные вам для перечисления денежных средств, можно проверить с помощью специальной услуги официального сайта Федеральной налоговой службы России.